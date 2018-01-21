Башар Асад обвиняет Турцию в поддержке терроризма

Вчера, 17:12

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад обвинил Турцию в поддержке терроризма. Кроме того, глава государства заявил, что нападение Анкары на Африн связано с поддерживающей запрещённые группировки политикой.

Башар Асад отдельно подчёркивает, что ему с самого начала кризиса САР известна позиция Турции, которая ещё тогда начала сотрудничество с разными террористическими группами. Заявление об этом глава государства сделал в рамках общения с делегацией иранского Стратегического совета по внешним связям. По словам Асада, Анкара работает с ССА (Свободная сирийская армия). Информационное агентство Anadolu добавляет, что ВС Турции совместно с отрядами ССА в рамках операции против сирийских курдов продвинулись на 5 км вглубь Африна.

Недавно Турция начала операцию «Оливковая ветвь», которая направлена против курдских формирований. Анкара напоминает, что всё её шаги направлены только на борьбу против террористов. Сегодня военные перешли к наземной части операции.

Правительство САР выступило с осуждением Турции и её нападения на город Африн.