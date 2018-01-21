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Число погибших в ходе нападения на отель в Афганистане выросло до 43

Вчера, 16:47

Минимум 43 человека стали жертвами вооружённого нападения боевиков движения «Талибан»* (Организация, деятельность которой запрещена в России) на отель «Интерконтиненталь» в Кабуле. Соответствующие данные приводят местные СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах страны.

В данный момент пока не известен полный список погибших и пострадавших. Личности людей устанавливает полиция. Вместе с тем ведётся расследование самого факта нападения. Несмотря на то, что операция по освобождению заложников завершилась ещё утром, силовики продолжают мероприятия по выявлению подельников нападавших.

Ранее мы сообщали, что среди погибших в результате атаки на отель был один гражданин Украины. Род деятельности и цель приезда погибшего в страну неизвестны. Всего из 126 гостей заведения 41 был иностранцем.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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