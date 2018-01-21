В США разбился боевой вертолёт, два пилота погибли

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Ударный вертолёт AH-64 «Apache» ВВС США потерпел крушение в пустыне американского штата Калифорния во время плановых маневров. Как передаёт местная пресса, оба пилота воздушного судна погибли.

Подробности инцидента не сообщаются. Что стало причиной трагедии также пока не известно. Представители Минобороны страны в комментарии СМИ сообщили, что в данный момент проходит процедура оповещения родственников погибших военнослужащих. Источники в ведомстве уточняют, что происшествие случилось во время отработки приведения вертолёта в боевую готовность. По факту гибели пилотов начато расследование.

Ранее мы писали, что в Сирии разбился вертолёт Ми-24 российских ВКС. Инцидент произошёл неподалёку от аэродрома Хама. По данным Минобороны России, причиной трагедии точно стала не атака боевиков.