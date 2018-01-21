VistaNews.ru


В США разбился боевой вертолёт, два пилота погибли

Сегодня, 15:35

Ударный вертолёт AH-64 «Apache» ВВС США потерпел крушение в пустыне американского штата Калифорния во время плановых маневров. Как передаёт местная пресса, оба пилота воздушного судна погибли.

Подробности инцидента не сообщаются. Что стало причиной трагедии также пока не известно. Представители Минобороны страны в комментарии СМИ сообщили, что в данный момент проходит процедура оповещения родственников погибших военнослужащих. Источники в ведомстве уточняют, что происшествие случилось во время отработки приведения вертолёта в боевую готовность. По факту гибели пилотов начато расследование.

Ранее мы писали, что в Сирии разбился вертолёт Ми-24 российских ВКС. Инцидент произошёл неподалёку от аэродрома Хама. По данным Минобороны России, причиной трагедии точно стала не атака боевиков.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.