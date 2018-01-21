В Кабуле при атаке талибов на отель погиб украинец

Сегодня, 15:06

В Кабуле при атаке талибов на отель Intercontinental погиб украинец. Сообщение об этом сделал Василий Кирилич, возглавляющий в МИД Украины департамент по консульской службе.

Информацию об этом он разместил в своём аккаунте в Twitter. Чиновник поведал, что украинский консул намерен срочно вылететь в Кабул. Он займётся координацией оперативных действий на месте, где разыгралась трагедия.

Ранее Кирилич предполагал, что в числе жертв атаки боевиков на Intercontinental могут оказаться украинцы. Теперь факт гибели в данном отеле одного из граждан Украины официально подтверждён.

Фамилия погибшего пока не разглашается. Как и то, с какой целью он пребывал в Афганистане.

Как сообщается, в результате данной террористической атаки погибли 12 человек. Удалось спасти 126 постояльцев отеля. Из них 41 были иностранцами. Ситуация оставалась напряжённой на протяжении 18 часов.

В течение всего этого времени со стороны Intercontinental была слышна перестрелка и периодические взрывы. По данным местных СМИ, на этот момент боевиков уже ликвидировали. Сообщается, что атакующих было пятеро.

Спасатели приступили к тушению части отеля, которая охвачена пламенем.