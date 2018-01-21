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В Антарктике ученые сняли на видео визит пингвина

Сегодня, 14:52

В Антарктике ученые, представляющие Австралийскую антарктическую службу, сняли на видео визит пингвина вида Адели. Ролик опубликован на популярном видеохостинге.

Ученые находятся на научной станции под названием Кейси в заливе Винсенес на территории Земли Уилкса в восточной части Антарктиде. В рамках исследования специалисты организовали сбор проб воды и стали свидетелями весьма странного, но веселого инцидента. К ним в лодку запрыгнул пингвин Адели, с важным видом изучил обстановку и прогулялся вдоль берега. После такого знакомства с видом человеческим арктическая птица покинула лодку.

Момент удалось снять на видео, автор которого прокомментировал забавную ситуацию так: «Когда пингвин приходит, чтобы проверить работу». На момент публикации статьи ролик просмотрели более 400 активный пользователей популярного видеохостинга.


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