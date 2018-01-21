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В Ираке суд приговорил немку к смертной казни за поддержку терроризма

Сегодня, 14:55

Сегодня, 21 января, в Ираке суд приговорил гражданку Германии за поддержку терроризма к смертной казни через повешенье. Информацию об этом сообщают местные информационные агентства, ссылаясь на представителя суда.

В сообщении говорится, что подсудимую признали виновной в связи с тем, что она занималась предоставлением логистической поддержки и помощи группам террористов во время организации ими ряда преступлений. Эту информацию сообщает представитель иракского суда.

Это уже не первый подобный случай. В сентябре 2017 года гражданина России приговорили к смертной казни за то, что он принимал участие в боях на стороне террористов из ИГИЛ.


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