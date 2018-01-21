Самый большой военный корабль ВМС Ирана разломился на две части

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Иранский фрегат «Дамаванд», являющийся самым крупным военным кораблём страны, потерпел крушение и разломился на две части в Каспийском море. В результате аварии погибли трое военнослужащих.

Первые известия о происшествии появились в СМИ ещё в начале января, однако подтверждающие инцидент снимки распространились в сети лишь на днях. На фото видно, что судно нашло на волнорез. При этом корабль до сих пор не удалось снять с мели. В длину фрегат «Дамаванд» достигает 100 метров, его водоизмещение составляет 1300 тонн. Судно, которое считали гордостью иранского военного флота, ввели в эксплуатацию лишь три года назад.

Ранее мы писали, что в Средиземном море корабль с российским грузом сел на мель. Грузовое судно Little Seyma принадлежит панамской компании.