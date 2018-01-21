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«По стопам Панина»: Австралиец хочет отстоять право на секс с собакой

Сегодня, 13:03

В Австралии местный суд рассмотрит ходатайство жителя Брисбена Даррен Ли Джолли, который пытается отстоять своё право на безнаказанный секс с собакой. Мужчина считает несправедливым наказание в виде штрафа и запрета на содержание животных, назначенное ему за интимную близость с питомцем.

Летом прошлого года в руки австралийской полиции попали кадры того, как Ли Джолли заставляет своего пса облизывать его гениталии. После продолжительного разбирательства дело было передано в суд, который постановил оштрафовать зоофила и запретить ему содержать у себя дома животных. Мужчина с решением Фемиды не согласился и принялся бороться за своё право совокупляться с домашним питомцем. По словам австралийца, своими действиями он не причиняет собаке боли или любого другого вреда, а потому суд должен встать на его сторону.

Ранее мы писали, что Алексей Панин, которого в последнее время многие обвиняют в зоофилии, потроллил своих хейтеров, сделав снимок с собакой. Актёр решил таким образом высмеять собственных критиков, распространяющих о нём неприличные слухи.


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