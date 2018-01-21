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В Нью-Йорке супруга полицейского напоила подростка шампанским и склонила к сексу

Сегодня, 12:39

В Нью-Йорке жена полицейского споила школьника шампанским и склонила его к сексу. Как стало известно, учительница Дори Майерс хотела предаться интимным утехам, находясь в автомобиле.

Об этом сообщает Daily Mail. Теперь Дори обвиняется в изнасиловании 14-летнего подростка. Стоит отметить, муж 29-летней нарушительницы является шерифом в Бронске. По предварительным данным, из-за данного нарушения женщина лишилась работы, тем не менее осталась на свободе. Суд обязал её выплатить денежную компенсацию пострадавшему в происшествии и заплатить ему 50 тысяч долларов.


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