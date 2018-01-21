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В Украине пьяный водитель забыл, где припарковал свой Lexus и заявил об угоне

Сегодня, 11:59

В Украине в городе Львов нетрезвый водитель забыл, где припарковался на своём "Лексусе", и заявил об угоне в полицию. Об этом стало известно из слов сотрудников полиции Львовской области на своей странице Facebook.

По словам владельца данного транспортного средства, Lexus был угнан на улице Подвальной. Правоохранительные органы в тот час же оперативно отреагировали и начали производить поиск. Автомобиль нашли целым и невредимым, но в другом месте. "Как оказалось, водитель попросту находился пьяным за рулём и всего-лишь забыл, что припарковал свой автомобиль на улице Лазневой", - говорилось в сообщении сотрудников патрульной полиции. Владельцу выдвынули постановление "Заведомо ложный сигнал спецслужб". Мужчина поехал домой, вызвав такси.


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