В Таиланде женщина придумала способ отучения своих детей от смартфонов

Вчера, 23:25

В Таиланде женщина придумала очень необычный способ отучения своих детей от чрезмерного увлечения смартфонами. Свой метод она сняла на видео, уже размещённое в Сети.

Суть её изобретения основывается на изменении заставки на экране при блокировке гаджета. Ранее, сообщила жительница Таиланда, её дети от смартфонов «не отлипали». Теперь они боятся в данных гаджетах загружать даже любимые игры.

На ролике показано уговаривание женщины своих детей поиграть с помощью смартфона. В то же время они наотрез оказываются взять его в руки.

В завершении размещённого в Сети ролика видно, что младший ребёнок, после уговоров матери, всё же взял смартфон в свои ручки. Затем он попытался сделать его разблокировку и тут же выбросил телефон. Малыш увидел появившуюся при этом страшную заставку.

Увидев реакцию своего брата, другой ребёнок также решает спрятаться, но не брать в руки пугающий его гаджет.

Мнения посетителей Сети по данному поводу разделились. Одни сочли метод в качестве гениального. Другие полагают, это слишком жестоко по отношению к собственным детям.

Некоторые считают, для устранения зависимости своих детей от новомодных смартфонов намного гуманнее просто побить их.