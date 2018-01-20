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В Индии на заводе по производству пластмассы сгорели 9 человек

Вчера, 20:26

В индийской столице Нью-Дели на местном заводе по производству пластмассы случился крупный пожар, в результате происшествия заживо сгорели минимум 9 человек.

В местном отделении МЧС сообщают, что прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной службы обнаружили минимум девять тел погибших сотрудников предприятия. Уточняется, что внутри завода в данный момент могут находиться ещё и живые люди. В данный момент специалисты проводят операцию по тушению пожара и операцию по поиску работников.

В данный момент спасателям удалось только локализировать пожар на втором этаже здания.


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