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Мальчик с мозгом наружу отметил свое 10-летие

Вчера, 20:05

В Великой Британии в 2008 году родился мальчик, который весил 1,1 кг, к тому же его мозг был не таким, как у всех. Врачи считали, что малыш не проживет и 30 минут, поэтому даже не подключили его к медицинским аппаратам. И вот спустя 10 лет, он снова отметил свой день рождения.

Вскоре после рождения мальчика, ему была сделана операция, во время которой малышу удалили часть головного мозга и зашили отверстие. Сообщается, что ребенку на данный момент сложно учиться в школе на уровне со сверсниками, ведь у него церебральный паралич. Мальчик увлекается лошадьми, а также у него есть подруга - девочка с синдромом Дауна.

Тем не менее, британские врачи не могут точно заявить о том, что ребенок сможет вести полноценную жизнь.


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