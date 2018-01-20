Турция нанесла авиационные удары по позициям курдов в Сирии

Вчера, 20:20

Турция нанесла авиационные удары по позициям, занимаемым курдами на территории Сирии. Данные действия сопровождались также артиллерийскими атаками.

Как сообщается турецким Генштабом, эти меры были ответными на осуществление «провокационных обстрелов» сирийскими курдами. Действия, которые предприняла армия Турции, расцениваются представителями данной страны, как «право на самооборону».

Обстрелы не вызвали серьёзных потерь со стороны сирийских курдов. Предварительно, от них получили серьёзные ранения лишь двое человек.

Ранее, источники, близкие к сирийским курдам, сообщили, что с турецкой стороны в их направлении были выпущены больше 70 снарядов, относящихся к «ракетной категории». Материальный ущерб при этом, по предоставленной информации, был «существенным».

Официальная Анкара продолжает считать курдские подразделения, действующие на территории Сирии, «террористическими». По мнению Турции, они осуществляют постоянную поддержку запрещённой в турецком государстве «Рабочей партии Курдистана».

В связи с повышением напряжённости на границе, Турция привела части своих ВС, расположенных на границе с Сирией, в повышенную боевую готовность.

Сейчас Анкара ведёт по поводу данного инцидента и возможных путей его разрешения консультации не только с Москвой, но и с Вашингтоном.