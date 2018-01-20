В Хорватии полиция освободила из рабства 59 китайцев

Вчера, 19:14

В Хорватии полиция обнаружила нелегальный колл-центр, в котором работали 59 граждан Китая. По информации правоохранителей, освобождённые люди были жертвами работорговли. Работали они не по своей воле, а насильно.

Кроме освобождённых китайцев были задержаны два гражданина Хорватии и Китая, которые работали на таких предприятиях охранниками.

Полиция считает, что один из задержанных местных жителей арендовал в районе Загреба два дома. Их площадь составляет 800 и 400 квадратных метров. 48-летний задержанный выбрал жильё с минимальными условиями, с интернет-связью и электронными устройствами. Они были нужны для совершения компьютерных махинаций в отношении китайцев. Другой гражданин Хорватии, 51-летний мужчина, привозил жертв работорговли из соседней Словении.

У всех «сотрудников» забирали документы, лишали их возможности свободного передвижения и общения. В данный момент подозреваемые находятся под арестом, следствие ещё проводится.