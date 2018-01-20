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Увидевшая первый раз снег корова от радости «затанцевала»

Вчера, 21:40

В США корова по кличке Диана, которая проживает в одном из заповедников, увидела впервые в жизни снег и от радости пустилась «танцевать».

Корова Диана является местной достопримечательностью. Когда она была телёнком, её выбраковали на молочной ферме. Она является результатом скрещивания двух пород коров, однако полученным результатом специалисты остались недовольны. Было решено усыпить животное, но в дело вмешался один из очевидцев и пожалел животное, забрав его себе.

Уточняется, что у этого мужчины не было подходящих условий для жизни коровы, поэтому Диану передали в заповедник лишь недавно. Ранее у неё наблюдались серьёзные проблемы со здоровьем, однако сейчас она чувствует себя хорошо. У Дианы даже есть свой характер, из-за которого она не присоединяется в стадо. Животное активное и очень умное. Она умеет добиваться желаемого за определённые действия, а также по-настоящему радоваться жизни.


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