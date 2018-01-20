Вчера, 18:43

По информации Times, в Великобритании в случае ядерной войны граждан оповестят по SMS. Эту систему введут спустя 25 лет после прекращения работы оповещающих сирен, установленных в период холодной войны.

По данным этого влиятельного издания, власти Великобритании обратились к экспертам в области телекоммуникаций, чтобы они помогли создать проект системы оповещений для смартфонов. Гражданам нет необходимости регистрироваться или раскрывать свой номер. В 2013 году подобный метод был протестирован в трех регионах Великобритании, но так и не было создано подробного метода подобного оповещения. В случае теракта, ядерной войны или другого серьезного инцидента, оповещение придет в социальные сети.

По словам Энтони Глиса, специалиста по безопасности Букингемского университета, основной функцией правительства является обеспечение национальной безопасности.