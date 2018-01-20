Халатность погранслужбы США может повлечь создание «грязной бомбы»

Вчера, 18:38

Халатность работы погранслужбы США, которую демонстрируют её сотрудники, может повлечь за собой создание «грязной бомбы». Это касается проверки лицензий на ввоз в страну радиоактивных материалов.

Эксперты, работающие в Счётной палате США, установили следующий неприятный факт. Как оказалось, сотрудниками, работающими на пограничном контроле, минимум, в двух аэропортах, игнорировались требования должностных инструкций.

Следствием мог стать незаконный ввоз в США веществ, относящихся к радиоактивным. Это могло произойти в 100 случаях, когда подобные материалы попадали в государство посредством компаний, обладающих сомнительными лицензиями.

Как правило, вещества, обладающие подобными свойствами, используются для целей промышленности или медицины. В частности, они применяются при лечении онкологии.

В то же время, при попадании в руки террористов, те могу использовать их для того, чтобы изготовить «грязную бомбу», которая распространит радиационный фон на значительные расстояния.

Данный вид оружия, являющийся, в сравнении с атомным, более «мягким», способен сделать значительные территории на долгое время непригодными для проживания на них людей.

Как сообщается представителями спецслужб различных государств, международные террористы уже давно интересуются данным видом оружия. Они готовы заплатить за его компоненты колоссальные средства.