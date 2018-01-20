Толстая невеста обиделась на фотографа за свое "похудение" на фото

Вчера, 19:09

Жительница города Медина (Огайо, США) Кэти Липольд заявила о личном унижении со стороны фотографа, который забрал у нее и ее жениха лишний вес на помолвочных фотографиях.

Все дело в том, что девушка сделала заказ на фотосессию ее помолвки с мужем. Для этого она обратилась к профессионалу по имени Линда Сильвестри. Фотографу заплатили 600 долларов за снимки. Но результат ее отвратительно удивил.

Получив снимки, девушка с ужасом обнаружила, что выглядит на них намного меньше, чем в реальной жизни. Как рассказала заказчица, у нее возникло ощущение, что у них с мужем убрали не меньше 13-ти килограмм с каждого. Данный факт ее не обрадовал, наоборот, ей стало очень обидно. Она думает, что фотограф это сделала потому, что считает их безобразными.

"Почему нельзя было оставить эти фото в покое, словно мы какие-то не такие как все?" - возмутилась Кэти.

Также девушка призналась, что несмотря на обиду, ей все же пришлось доплатить 150 долларов депозита. В противном случае фотограф бы высмеяла ее снимки в Сети.