Во Франции умер «король кухни» Поль Бокюз

Вчера, 17:22

Во Франции скончался «король кухни» Поль Бокюз, работавший в лучших заведениях Лиона. Ему на момент кончины был 91 год.

Бокюз считался «папой французской гастрономии». Он обладал тремя звёздами Мишлен. Сообщение об этом сделал Жерар Коллон, который ныне является главой МВД Франции.

Информацию об этом он разместил в своём аккаунте в Twitter. Согласно его сведениям, вся французская гастрономия после этого оказалась погружённой «в траур».

Чиновник высокого уровня полагает, Поль – это и была сама Франция с её простотой, щедростью и превосходством в знаниях, как стоит жить.

Коллон проинформировал, с уходом Бокюза, Франция лишилась отца своего гастрономического искусства.

Бокюз появился на свет в 1926 году в коммуне, находящейся рядом с Лионом. Он стал наследником семьи, издавна занимавшейся кулинарией. Его род восходит к XVII веку.

Когда началась Вторая мировая, он решил уйти на фронт в качестве добровольца. Ему удалось вернуться живым. Он устроился в ресторан, где его обучал известный во Франции повар Фернан Туан.