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Эрдоган констатировал начало наземной операции в Африне

Сегодня, 15:33

Президент Турции Раджеп Эрдоган заявил о начале наземной боевой операции в Африне (Сирия). Далее Анкара сфокусирует свое внимание на регионе Манбидж.

Ранее Эрдоган неоднократно подчеркивал необходимость очищения Африна от курдов Сирии (силы самообороны). Анкара считает их террористической группировкой, сотрудничающей с также запрещенной Рабочей партией Курдистана. Решительный настрой турецкой армии Эрдоган закрепил обещанием «оторвать головы» курдам в случае сопротивления.

Наземная операция в Африне стартовала, на очереди сирийский регион Манбидж, подытожил турецкий президент.


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