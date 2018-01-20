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Хакера посадили на два года за взлом Pokémon Go

Сегодня, 15:29

21-летнего хакера посадили на два года за взлом известной мобильной игры Pokémon Go. Молодой человек создал целую сеть, которая нарушала функционирование игровых серверов.

21-летнего Алекса Бесселла из Великобритании приговорили к двум годам тюрьмы за то, что он взломал известную мобильную игру Pokémon Go. Парень сделал целую сеть, целью которой было нарушение работы различных компаний при помощи обычных DDoS-атак.

Сообщается, что от работы молодого хакера пострадали Microsoft со своим Skype, Google и Pokémon Go. Кроме этого, Алексу Бесселлу удалось заработать благодаря своему сайту Aioby около полумиллиона долларов США. На ресурсе занимался продажами более чем 9 тысячами вредоносных приложений.

Алекс Бесселла мог получить доступ к разным учётным записями с целью получения выгоды. Также он был замечен в процедуре отмывания финансов.

В конечном итоге гражданин Великобритании был признан виновным по 10 пунктам обвинения.


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