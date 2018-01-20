Невеста принца Гарри определилась с дизайнером свадебного наряда

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Окружение королевской семьи утверждает, что будущая невеста принца Гарри Меган Маркл серьезно занялась подготовкой к предстоящей свадьбе и уже выбрала дизайнера, который изготовит для нее свадебное платье.

Актриса Меган Маркл ради свадьбы села на диету, спланировала девичник, а теперь определилась с дизайнером свадебного платья. В различных СМИ уже появлялись эскизы будущего наряда невесты. Однако Меган не стала просить совета у других и на днях со своей лучшей подругой, которая является еще и лучшим стилистом Канады Джессикой Малруни. Она-то и займется изготовлением свадебного наряда для королевской невесты. При этом известно, что наряд будет не один. Одно платье предназначено для церемонии регистрации брака, а второе актриса наденет на праздничный ужин и вечеринку.

О своем решении пожениться принц Гарри и Меган Маркл заявили в ноябре минувшего года. Праздничное мероприятие пройдет 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия, Виндзорский замок.