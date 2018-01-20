В Киеве жестоко избили британца за внешность

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Британец получил в Киеве жестокие побои за свою оригинальную внешность. Нападение на него произошло прямо перед храмом в центре украинской столицы.

Это произошло непосредственно перед входом в Михайловский собор. Как сообщил пострадавший, на улице Трёхсвятительская к нему пристала группа из троих людей молодого возраста.

Они начали с кидания снежков и толчков, а затем перешли непосредственно к побоях. Британец получил множественные удары в голову и грудь. Очевидцы вызвали правоохранителей, но до их прибытия нападавшие уже успели скрыться.

Британец проинформировал, что заявление в полицию он написал. Сразу после инцидента он предпочёл улететь из Украины домой.

Поскольку у него ничего не отобрали, он полагает, что был избит из-за своей оригинальной внешности.

Исходя из его фотографии, которую он разместил в своём аккаунте после избиения, его волосы действительно окрашены своеобразно. В то же время пользователи сети уже пишут, в Киеве можно встретить ещё и не такое и там это, в целом, «норма».

Киевлянка Мария Макуха, сообщила в Facebook, что наткнулась на избитого британца и помогла в общении с ним правоохранителям и врачам, которые не говорили по-английски. Подобные инциденты, считает женщина, сильно вредят международному имиджу Украины.