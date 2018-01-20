Во время кругосветной регаты Volvo Ocean Race погиб человек

Сегодня, 13:36

В Южно-Китайском море состоялась кругосветная регата Volvo Ocean Race, во время которой погиб один человек. Не справившийся с управлением судна участник протаранил рыболовецкий корабль.

Авария на воде произошла неподалеку от Гонконга. Участник кругосветной регаты протаранил рыболовецкое судно. В результате ЧП 10 человек оказались в воде, один из которых получил в момент столкновения серьезные травмы. Прилетевший на место аварии вертолет оперативно госпитализировал пострадавшего рыбака, однако по дороге в больницу он все равно скончался.

Никто из участников Volvo Ocean Race в Южно-Китайском море не пострадал. Правоохранители расследуют инцидент.