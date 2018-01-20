Новейший корабль ВМС США при первом походе застрял во льдах

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Новейший корабль ВМС США при первом своём походе застрял во льдах. Это произошло, когда он попытался добраться в свой порт приписки, находящийся во Флориде.

Корабль Little Rock ввели в эксплуатацию в декабре 2017 года. Из Баффало в свой первый поход он вышел 20 декабря. Согласно плану, предусматривалась его недолгая остановка в Монреале, до которого он добирался неделю.

Затем Little Rock пошёл в Галифакс. Однако, поход оказался прерванным. Судно застряло во льдах, образованных в результате сильнейших заморозков в США. Помимо того, порт не располагает достаточным количеством буксиров.

Представители ВМС США уже подтвердили данный факт. Согласно их сообщению, Little Rock останется в Монреале до улучшения погодных условий. В настоящее время температура в этом регионе приблизилась до исторического минимума.

Корабли данного типа предназначены для того, чтобы действовать в акватории прибрежных вод или на морском мелководье. Они способны к уничтожению тихоходных подлодок и быстроходных кораблей надводного класса. Личный состав в боевой обстановке – 75 человек.

Сообщается, что Little Rock предполагается использовать на мелководье по Тихоокеанскому кольцу.