В Алабаме найден труп 42-летней жены военного, «продававшей» себя за $16

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Американские сотрудники правоохранительных органов расследуют дело об убийстве 42-летней женщины по имени Доун Уэст, супруги военного из США, которая была найдена с пробитой головой возле своего дома в Алабаме.

Тело погибшей было найдено около ее гаража в Калере практически обнаженное и с пробитой головой.

Полицейскими выдвинута версия о том, что ее гибель может быть связана с родом ее деятельности. Доун выставляла в своем аккаунте в социальной сети Twitter фотографии эротического содержания.

Страничка была зарегистрирована под чужим именем, а женщина "продавала" свое тело за 16 долларов (1000 рублей). Это и натолкнуло сотрудников полиции на мысль, что возможно ее убил один из "клиентов".

Известно, что женщина являлась супругой военного и воспитывала дочь 12-ти лет.