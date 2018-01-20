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Пьяная экзорцистка выгоняла дьявола из стюардессы на борту «Аликанте-Дубаи»

Сегодня, 13:09

На борту самолета, летевшего рейсом «Аликанте-Дубаи», пьяная экзорцистка выгоняла дьявола из стюардессы. В результате борт экстренно сел в Италии в городе Кантамбрии.

Как рассказывают очевидцы происшествия, в самолете пассажирка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроила сеанс экзорцизма. Женщина заявила, что в стюардессе сидит сам Люцифер и приняла решение выгнать дьявола собственными силами. На протяжении часа в салоне был слышен крик, так как гражданка нападала на бортпроводницу.

В результате борт принял решение совершить внеплановую посадку в итальянском городе Кантамбрии. После приземления представители транспортной полиции задержали дебоширку и отправили ее в отделение, где после отрезвления она должна будет дать показания. Экзорцистке грозит наказание в виде штрафа и 14-дневного тюремного срока, который судья может заменить на исправительные работы. Своим поведением гражданка перепугала не только супруга, боявшегося пошевелиться от страха перед Люцифером, но и других пассажиров.


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