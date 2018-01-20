В роддоме Кении врачи насиловали матерей и отбирали их детей

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В роддоме Найроби, который находится в Кении, несколько мужчин под видом медсестёр забирали детей и насиловали молодых матерей. Инцидент произошел в начале 2018 года, после чего министр здравоохранения Кении призвал подробно разобраться в случившемся и усилить охрану в каждой из больниц.

Сотрудники правоохранительных органов отказались подтверждать обвинения в адрес врачей больницы Найроби, которые якобы отбирали детей и насиловали молодых матерей. Сообщения о домогательствах стали появляться в социальной сети Facebook, где несколько женщин после родов обратились за помощью к неравнодушным. Они утверждали, что врачи переодевались в медсестёр и отбирали детей, после чего усыпляли женщин и насиловали их.

Заведующая роддомом Лили Корос уточнила, что никаких доказательств не поступало, а министру здравоохранения посоветовала следить за достоверной информацией в соцсетях. При этом, часть врачей объявила 100-дневную забастовку с просьбой задержать насильников, а ряд зарубежных СМИ вовсе проинформировал инцидент как глобальную катастрофу для растущих поколений.