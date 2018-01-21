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Жительница Лондона сорвала работу 4 линий метро в поисках телефона

Сегодня, 00:45

В Лондоне две женщины парализовали работу метрополитена, пытаясь достать упавший на рельсы телефон. Из-за неловкости владелицы гаджета сразу 4 линии подземки перестали функционировать.

Скандальный инцидент произошел в метро британской столицы накануне. Одна из пассажирок уронила на рельсы телефон. Вместе с подругой жительница Лондона стала просить сотрудников подземки помочь достать девайс, однако сотрудники станции отказались. Тогда скандалистка спрыгнула на пути, а ее подруга зачем-то пошла в тоннель.

Дабы инцидент закончился без жертв, руководству лондонского метрополитена пришлось перекрыть сразу 4 ветки передвижения поездов. В результате правонарушительниц арестовали полицейские. Предполагается, у обеих женщин есть проблемы с психикой.


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