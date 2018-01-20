Съемочная группа NBC пыталась пронести в салон самолета поддельную бомбу

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Семерых сотрудников телеканала NBC задержали на территории аэропорта Нью‐Джерси за попытку пронести в салон самолета самодельный муляж бомбы.

Все произошло в международном аэропорту Ньюарк в штате Нью-Джерси. Сотрудники телеканала CNBC снимали разнообразные репортажи для канала по контракту. Они решили попытаться пронести через пункт досмотра предмет, внешне похожий на взрывное устройство, расположив его в ручной клади. Таким способом журналисты решили проверить компетентность работников службы безопасности. Согласно данному сюжету, они должны были удостовериться, способны ли сотрудники аэропорта обнаружить взрывное устройство у пассажиров, или нет, и в дальнейшем рассказать об этом телезрителям.

В результате на территории аэропорта были задержаны 7 человек, работающих над созданием данного сюжета. Им выдвинуты обвинения в нарушении правил безопасности, а также в сговоре с целью в дальнейшем создать панику среди людей. За содеянное им грозит штраф, размер которого может превысить 13 тысяч долларов.