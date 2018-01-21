Шофер из Китая стал знаменитостью, объявляя остановки на английском языке

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Водитель городского автобуса из Китая Дин Жунцзюнь стал государственной знаменитостью, начав объявлять остановки на родном и английском языках. На креативность водителя из Поднебесной натолкнула поломка функции автоматического оглашения остановок.

Жунцзюнь работает водителем автобуса в городе Сиань (провинция Шэньси). В один прекрасный день китаец проснулся широко узнаваемой личностью, каковой его сделали благодарные пассажиры. В транспортном средстве шофера сломалась функция автоматического оглашения остановок. Как итог, иностранцы могли проехать необходимую им часть города. Переживая за своих клиентов, Жунцзюнь начал собственнолично оглашать названия остановок в Сиане на родном и английском языках.

По словам новоиспеченной звезды интернета, любовь к английскому языку у него начала проявляться еще со школьных лет. Пока что его знания у китайца недостаточно велики, однако Жунцзюнь продолжает совершенствовать свои разговорные навыки.