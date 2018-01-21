В США американец на полгода сел в тюрьму из-за черепахи

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В США мать не разрешила своему сыну держать дома большую шпороносную черепаху весом в 45 килограмм. Молодой человек тогда решил продать её и купить рептилию более скромных размеров. В конечном итоге его задержали правоохранители, потому что черепаха оказалась краденой. Молодого человека осудили на полгода тюрьмы.

Инцидент произошёл в Куинсе, штат Нью-Йорк. Там молодой человек по фамилии Уотерс приобрёл 45-килограмовую шпороносную черепаху по кличке Миллениум.

Уотерс заявляет, что приобрёл животное он у воров, укравших его из заповедника Alley Pond. После покупки молодой человек принёс черепаху к себе в квартиру. Но его мать заявила, что такая большая рептилия жить в дома не будет, и попросила купить черепаху поменьше.

В итоге Уотерс нашёл меньшую черепаху и договорился с её хозяином об обмене с доплатой в 300 долларов. Молодой человек продолжительное время ходил с Миллениумом по супермаркету, ездил по городу и гулял по паркам. Никто даже не заподозрил, что она краденая.

В один день парень случайно увидел по новостям сюжет со своим питомцем и узнал, что он краденый. В конечном итоге Уотерсу предъявили обвинения. Свою вину он признаёт, и 18 января ему вынесли приговор – полгода тюрьмы.