Больше 12 военных погибли в бою с постанцами в Еонго

Вчера, 23:56

В результате нападения повстанцев более 12 солдат регулярной армии Конго погибли в боях. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на данные дипломатов.

Около 12 военнослужащих скончались в восточной части республики Конго после атаки бойцов группировки. Согласно сведениям, полученных от работающих в государстве зарубежных дипломатов, численность погибших составляет 22 человека.

В местной армии рассказали, что боевики напали на пункты дислокации правительственной армии сегодня ночью возле населенного пункта Эрингети. В результате нападения получили повреждения 20 солдат. Также стоит отметить, что за последние четыре года на территории Конго от рук исламистов погибли почти 70 человек.