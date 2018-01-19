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В Польше нашли сбитый 19 января 1945 года советский самолет Ил-4

Вчера, 21:38

В Польше были найдены останки советского бомбардирного самолета "Ил-4". Они были расположены на территории бывшего лагеря Освенцим. Правительство Польской державы намерено реконструировать авиааппарат.

По неофициальным данным, самолет принимал участие в освобождении концлагеря и был сбит зимой 1945 года. Бомбардировщик упал в пруд недалеко от Освенцима. Фонд "Близлежащие места памяти "Аушвиц-Биркенау" сообщает о том, что именно они нашли остатки советской машины.

Фонд также сообщает о том, что намерен искать средства для восстановления и извлечения из воды останков. В честь 73-й годовщины освобождения Освенцима, которое пройдет 27 января и на котором члены фонда намерены продемонстрировать полякам и всему миру части советского известного бомбардировщика.


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