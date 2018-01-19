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СМИ: Турецкие военнослужащие подтянули колонну танков к границе с Сирией

Вчера, 18:20

Турецкие военные перебросили свои танки и тяжелое вооружение поближе к границе с Сирией. В настоящее время стало известно, что в Хатае расположена колонна техники и присутствует спецназ.

СМИ проинформировали общественность о том, что Турция осуществила переброс колонны из нескольких танков к пределам границы с Сирией. Информаторам известно о десятке единиц тяжелой техники, которая передислоцировалась в пределы города Хатай на южной стороне Сирии. Дальнейшие действия турецких вооруженных сил на стороне Сирии могут быть непредсказуемы.

Ранее сам глава Турции Эрдоган подчеркнул, что спецоперация может стартовать в любую минуту относительно военнослужащих Сирии. По словам политического лидера, ситуация, которая сложилась со стороны США, может существенно угрожать национальной безопасности государства.


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