Секс-скандал в ЮНЕСКО: Отстранили одного из руководителей организации

Вчера, 17:48

Франка Ла Рю, ранее занимающего должность заместителя генерального директора ЮНЕСКО отстранили от выполнения функциональных обязанностей из-за подозрения в сексуальных домогательствах. В организации он отвечал за вопросы коммуникации и информации.

Как сообщают авторитетные западные СМИ со ссылкой на собственные источники, поводом для скандала послужило обращение некой женщины, жаловавшейся руководству ЮНЕСКО на 65-летнего Ла Рю. По её словам, чиновник якобы досаждал ей своим навязчивым вниманием в 2016 и 2017 годах из-за чего у неё случился эмоциональный срыв и вынуждена пройти курс реабилитации. В организации подтвердили информацию об отстранении Ла Рю, заявив, что он не будет исполнять обязанности до момента принятия окончательного решения.

Сам Ла Рю от любых комментариев по данному поводу отказался и заявил, что не желает общаться на данную тему с журналистами.