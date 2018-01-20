17-летний американец рассказал о подготовке к концу света

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Гражданин США Алекс Мэйсон заинтересовал мировые СМИ, ведя фото- и видеотчет своей подготовки к концу света. 17-летний американец тренируется жить в условиях апокалипсиса, делясь опытом с интересующимися людьми.

Мэйсон подготовился к любому варианту конца света, будь то Третья мировая война, столкновение Земли с астероидом или смертельная эпидемия. При любом из вышеперечисленных раскладов 17-летний американец собирается жить в лесу, питаясь корой деревьев. К своей подготовке Мэйсон отнесся максимально серьезно, ведь апокалипсис он считает вопросом времени.

Пошаговые инструкции по выживанию после конца света гражданин США публикует в своем Instagram-аккаунте в виде фото- и видеоотчетов. В некоторых постах Мэйсон уверяет подписчиков, что спасти человеческую цивилизацию от вымирания невозможно, так как механизм самоуничтожения уже давным-давно запущен.