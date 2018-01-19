В Китае набирает популярность обнюхивание котов

Сегодня, 15:30

У молодежи в Китае набирает популярность привычка нюхать своих котов.

Многие интернет-пользователи сообщают, что получают огромное удовольствие при обнюхивании своих питомцев после того, как предварительного на протяжении нескольких часов гладят их, трутся о их шерсть лицом. Такая привычка возникла недавно, однако очень быстро распространилась среди молодых людей. Некоторые обладатели питомцев сообщают об отказе в дальнейшем рождения своих детей, тратят колоссальные суммы денег и уделяют много внимания своим животным. Большая часть из них готова постоянно глубоко вдыхать запах своих котов, получая при этом огромное удовольствие.

По мнению специалистов, данная тенденция спровоцирована одиночеством молодых людей, ведь многие из них живут в крупных городах страны, и не связаны отношениями с лицами противоположного пола. Для них появление четвероногого друга приравнивается к рождению своего собственного ребенка, требующего постоянного внимания и заботы с их стороны.