Итальянка завещала своему коту 30 тысяч евро

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Итальянка очень любила своего кота Джери. Чтобы обеспечить его после своей кончины, составила завещание, и кот получил 30 тыс. евро. Уже любитель креветок и 4 лежанок вступил в право владения наследством.

Жительница Италия отличилась особой любовью к своему домашнему питомцу. Кота Джери женщина любила настолько сильно, что решила обеспечить его безбедную жизнь после своей смерти. Побывав у нотариуса хозяйка составила завещание на Джерри, в котором кот после ее смерти получит 30 тыс. евро. Этот «фокус» матери не заставил нервничать ее детей, поскольку все знали о ее большой любви к питомцу. Также, члены семьи обязаны в случае недомогания животного идти на любые меры для его лечения - вплоть до продажи драгоценностей и антиквариата.

«Нам остается только уважать ее пожелание. Она всегда учила нас ценить всех живых существ, чтобы жить в безмятежности и вере в Бога, для которого все равны», - рассказала дочь итальянки.