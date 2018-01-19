Голая американка искупалась на Крещение в снегу

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В сети появилась видеозапись, главной героиней которого стала голая американка. Девушка на Крещение искупалась в снегу вместе со своей собакой.

Девушка покоряет сеть своей фигурой и отважным поступком. Голая американка решила искупаться в Крещение в снегу, для этого она выбрала двор своего дома. В ролике видно, как девушка выходит из помещения и окунается в снег.

По всей видимости, американка сразу почувствовала холод, так как начала кричать, однако это ее не остановило. Она продолжила окунаться в снег, а через минуту к ней присоединилась веселая собака, которая была не прочь составить компанию голой хозяйке.