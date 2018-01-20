VistaNews.ru


Сын-демон напугал мать мистическими надписями в детской

Сегодня, 00:45

Британку напугали загадочные надписи в детской комнате.

После увиденного Кейлей не знала, что может означать подобное. Она была уверенна: такие записи мог сделать только демон. Как выяснилось позже, британка узнала, что этим демоном является её восьмилетний сын. Конечно, мать не могла поверить в то, что он способен на такое. Женщина смогла увидеть послание при помощи ультрафиолета, где было написано "Я убью тебя", "Ты умрёшь."

"Я бы вообще никогда не подумала, что это мог сделать мой родной сын", - сказала она.

Немного позднее была обнаружена ещё одна надпись в соседней комнате. В итоге мальчик признался, что таким образом просто хотел пошутить. Такие надписи не видны без ультрафиолета, но на него пожаловалась сестра.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.