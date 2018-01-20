Сын-демон напугал мать мистическими надписями в детской

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Британку напугали загадочные надписи в детской комнате.

После увиденного Кейлей не знала, что может означать подобное. Она была уверенна: такие записи мог сделать только демон. Как выяснилось позже, британка узнала, что этим демоном является её восьмилетний сын. Конечно, мать не могла поверить в то, что он способен на такое. Женщина смогла увидеть послание при помощи ультрафиолета, где было написано "Я убью тебя", "Ты умрёшь."

"Я бы вообще никогда не подумала, что это мог сделать мой родной сын", - сказала она.

Немного позднее была обнаружена ещё одна надпись в соседней комнате. В итоге мальчик признался, что таким образом просто хотел пошутить. Такие надписи не видны без ультрафиолета, но на него пожаловалась сестра.