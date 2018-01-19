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Американцы назвали самые необычные места для секса

Сегодня, 13:29

Журналисты из США решили провести собственное исследование на предмет определения самых необычных для американцев мест для занятия сексом. В большинстве случаев респонденты называли локации на природе или городские закоулки.

Как показали итоги опроса, жители Штатов во многих случаях вовсе не прочь придаться страсти на природе. Обычно участники исследования называли в качестве самых необычных мест лес или какую-то поляну. Впрочем, некоторые респонденты негативно относились к таким локациям, поскольку их там отвлекают насекомые и прочие обитатели животного мира. Немало среди американцев оказалось и любителей поразвлечься в людных местах. Чаще всего в данном контексте упоминались торговые центры, библиотеки, детские площадки и прочее.

Ранее учёные определили самые раздражающие позы для секса. Исследователи изучили фобии людей и сопоставили их с сексуальными увлечениями.


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