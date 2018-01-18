В Турции съехавший в обрыв Boeing вытащили кранами

Вчера, 21:02

Boeing 737-800, который скатился со склона в Турции, удалось поднять наверх только с помощью двух кранов. Всего несколько десятков метров отделяло авиалайнер от моря.

Несколько дней назад, 14 января, самолет с пассажирами застрял в грязи на склоне горы над уровнем моря. Еще немного, и лайнер мог свалиться просто в пропасть. По счастливому случаю пилотам удалось удержать авиамашину на весу. На место происшествия, в Трабзон, вызвали два крана, которые подняли специально прикрепленными тросами Boeing 737-800 и развернули его в правильное положение.

Видео о том, как проходил процесс поднятия Boeing 737-800 со склона горы, уже попало в интернет. Теперь его смогут увидеть все желающие зрители. Пострадавших в салоне не зафиксировано. После удачного поднятия, применив шланги с водой, воздушное транспортное средство обмыли обычной водой от грязи.