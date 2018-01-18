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Канадец разыграл полицейский снежным автомобилем

Вчера, 19:55

Креативный житель Канады разыграл сотрудников полиции слепленным из снега автомобилем. Транспортное средство он «припарковал» на дороге, где стоит запрещающий знак.

В сообщении указано, что патруль заметил неправильно припаркованное транспортное средство и подъехал к нему. Правоохранители хотели уже выписать штраф, но потом поняли, что машина не настоящая. К счастью, полицейские по достоинству оценили работу «скульптора» и оставили записку с надписью: «Спасибо, вы сделали наш вечер!».

Позже выяснилось, что автором является 33-летний местный житель по имени Симон Лапрес. Он является дизайнером в городе Монреаль, провинция Квебек. Идея ему в голову пришла после недавнего сильного снегопада. По задумке он хотел разыграть уборщиков. Позже в одном из интервью он рассказал, что хотел просто повеселиться, и его удивило такое внимание общественности к снежному авто.


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