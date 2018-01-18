Мёртвая женщина в Африке родила прямо в гробу

Вчера, 18:38

В Африке мёртвая женщина родила прямо в гробу во время похоронной церемонии. Младенец родился спустя 10 дней после смерти.

В сообщении указано, что покойную 33-летнюю женщину по имени Номвелисо Мдойи собирались хоронить в Бизане, Южная Африка. Перед тем, как поместить умершую в гроб медикам стало ясно, что внутри женщины находится тело ребёнка, хотя внешних признаков беременности не наблюдалось. У женщины внезапно сократились мышцы, и на свет появился мертвый новорождённый. Мать умершей позже рассказала, что её дочь была аж на 9 месяце беременности. Медработники заявили, что за 20 лет практики с таким столкнулись впервые. Указывается, что мёртвого ребёнка позже похоронили в одном гробу с матерью.

Ранее подобная ситуация случилась в Торонто. Тогда мёртвая мать родила живого ребёнка прямо в гробу.