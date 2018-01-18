Nestle впервые представила сладкоежкам Kit-Kat в розовом шоколаде

Вчера, 18:18

Nestle впервые представила сладкоежкам батончик Kit-Kat в новом формате. Вместо привычного черного шоколада, гурманы попробуют глазурь розового цвета.

Уникальной новинкой стал продукт Kit-Kat известной всем любителям сладкого кондитерской компании. С недавнего времени брэнд выпускает батончик с розовым шоколадом вместо черного или молочного. По словам представителей изготовителя, это необычайно вкусный шедевр, в который сможет влюбиться каждый. Пока что известно, что первые единицы Kit-Kat отправятся в Японию и Южную Корею.

После этого, Nestle организует поставку батончика в розовом шоколаде на прилавки супермаркетов Латинской Америки и США. Шоколад необычного розового цвета обеспечивается специальным сортом какао-бобов Ruby. Вкус такая сладость имеет специфический, приятный, не горький, так что никаких сопутствующих веществ и ароматизаторов добавлять не будут. Батончик Kit-Kat станет настоящей революцией в мире шоколадных сюрпризов.