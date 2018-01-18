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Стриптизёрши «замучили» 12-летнего сына испанского миллионера

Вчера, 18:15

Стриптизёрши «замучили» 12-летнего подростка в Испании. Он является сыном местного миллионера.

Где происходил данный праздник неизвестно. Указывается, что несовершеннолетний был не в восторге от такого подарка своего отца. Он старался поскорее «избавиться» от них, но настырные танцовщицы то и дело обвивались вокруг негою. При этом мальчика снимали гости праздника на свои мобильные телефоны. По версии испанских СМИ, отец-миллионер хотел сделать из своего наследника «настоящего мужчину». Чем закончилось это празднество остаётся только гадать.


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