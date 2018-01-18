Instagram-блогер рассказала о постыдном сексе и благодарности насильнику

Вчера, 18:10

Австралийская Instagram-блогерша рассказала своим подписчикам о постыдном сексе и домогательствах, а также о благодарности насильнику.

Девушку зовут Констанс Холл, и на общей волне о домогательствах она решила поделиться своей историей. По её словам, она однажды изрядно напилась, а на утро проснулась от того, что незнакомый мужчина занимается с ней сексом. В конечном итоге ей стало очень стыдно за свой поступок, и она поблагодарила насильника за то, что он не придал огласке данный инцидент. Она также добавила, что ещё до замужества её образ жизни был весьма развратным, за что ей сейчас весьма стыдно. В то время она не считала себя жертвой, так как сама позволяла множеству мужчин вступать с ней в половую связь, хоть даже и в состоянии жуткого алкогольного опьянения.

Сейчас она живёт в счастливом браке, у неё 4 детей. Она также вынашивает и 5 ребёнка на данный момент. Девушка является автором книги «Как королева» и Instagram-блогером с 300 тысячами подписчиков.