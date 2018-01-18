Актриса-лесбиянка засудила бывшего за слитое в сеть видео их секса

Сегодня, 16:17

Американка Крисси Чэмберс засудила своего бывшего за то, что он слил в сеть их видео секса. Сразу после этого она женилась на своей подруге.

В США актриса выиграла судебное дело против её экс-бойфренда из Великобритании. Ранее он опубликовал в Сети видео, на котором пара занимается сексом. Мужчина снял интимное видео ещё в 2009 году, когда девушке было всего 18 лет. Позже их отношения закончились, и он решил отомстить бывшей подруге, выложив материалы в интернет. При этом на всех порно-ресурсах мужчина указывал её имя и возраст. Позже Крисси Чэмберс обратилась в суд с соответствующим иском. Все порнографические материалы со всех ресурсов уже удалили. Разбирательство она успешно выиграла, а сегодня на своём Instagram-аккаунте радостно сообщила, что женилась на своей подруге, которую считает самым замечательным в мире человеком.